ВС России взяли под огневой контроль село близ Авдеевки Кимаковский: бойцы ВС России взяли под огневой контроль село Первомайское

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие российской армии взяли под огневой контроль село Первомайское, расположенное рядом с Авдеевкой, заявил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. Он добавил, что украинские военные пытаются удержать оборону при помощи FPV-дронов.

Первомайское расположено ниже Невельского, из которого наша артиллерия активно работает. Теперь Первомайское находится под нашим огневым контролем, — сказал Кимаковский.

Ранее майор украинской армии в отставке Игорь Лапин заявлял, что у Вооруженных сил Украины недостаточно мотивированных военнослужащих для того, чтобы добиться возврата к границам 1991 года. По его словам, в высшем военном руководстве страны имеются проблемы, а общество дезориентировано.

В Министерстве обороны РФ в начале марта сообщали, что суточные потери Вооруженных сил Украины в зоне СВО составили свыше 1415 военных. По информации военного ведомства, больше всего бойцов украинская армия потеряла на Авдеевском направлении. Также на этом участке фронта был уничтожен еще один танк Abrams американского производства.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее сообщили, что в рядах интернационального легиона служат наемники более чем из 50 стран мира. Там отметили, что это «опытные бойцы», ветераны сил спецопераций из США, Великобритании, Австралии, Дании, а также других стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки.