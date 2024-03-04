Раскрыты суточные потери ВСУ в зоне спецоперации Минобороны: ВСУ потеряли более 1,4 тысячи бойцов за сутки в зоне спецоперации

Фото: МО Украины

Суточные потери Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции России составили свыше 1415 военных, сообщили в Министерстве обороны РФ. По информации военного ведомства, больше всего бойцов украинская армия потеряла на Авдеевском направлении. Также на этом участке фронта был уничтожен еще один танк Abrams американского производства.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в результате слаженных действий продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции. <...> Противник потерял более 490 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США; четыре боевые машины пехоты, в том числе три Bradley производства США, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей, — сказано в сообщении.

На Донецком направлении потери украинской армии составили 360 военных. Кроме этого, российские войска уничтожили боевую машину РСЗО «Град», орудие «Мста-Б», а также гаубицу FH-70 производства Великобритании. На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли более 320 бойцов.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили танк Abrams в зоне СВО с применением FPV-дрона «Упырь». По словам представителя предприятия — производителя беспилотника, военная машина загорелась после двух попаданий.