Офицер ВСУ разнес планы Киева по возврату к границам 1991 года Офицер ВСУ Лапин: у Киева не хватит солдат для возврата к границам 1991 года

Фото: МО Украины

У Вооруженных сил Украины недостаточно мотивированных военнослужащих для того, чтобы добиться возврата к границам 1991 года, заявил майор украинской армии в отставке Игорь Лапин YouTube-каналу «Фабрика новостей». По его словам, в высшем военном руководстве страны имеются проблемы, а общество дезориентировано.

Как, чем, какими силами? Когда мы туда доползем? Вы посмотрите, что они делают с мобилизацией. Они хотят нам сохранить чиновников и тех, кто имеет деньги, — заявил офицер.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил Украине войти в состав РФ, чтобы вернуться к «границам 1991 года». По его словам, республика могла бы стать новым российским округом «после освобождения» от «власти нацистов».

Он добавил, что президент Украины неоднократно говорил о выведении войск РФ, включая Черноморский флот, со «всей суверенной территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года», а также о полном возвращении Киеву контроля над экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Однако, по мнению Рогова, политику пора «обновить репертуар», поскольку «заигранные концерты никто не смотрит, билеты на них не покупают».