Рогов предложил Украине способ возвращения к границам 1991 года Рогов предложил Украине войти в состав РФ, чтобы вернуться к границам 1991 год

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Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов предложил Украине войти в состав РФ, чтобы вернуться к «границам 1991 года», передает РИА Новости. По его словам, республика могла бы стать новым российским округом «поле освобождения» от «власти нацистов».

Согласен, Украине пора вернутся к тем границам, но только тогда, когда она была в составе Советского Союза. С учетом новых реалий, федеральный округ в составе Российской Федерации вполне может появиться после освобождения всего постукраинского пространства от власти нацистов, — сказал Рогов.

Он добавил, что президент Украины неоднократно говорил о выведении войск РФ, включая Черноморский флот со «всей суверенной территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года», а также полном возвращении Киеву контроля над экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Однако, по мнению Рогова, политику пора «обновить репертуар» , поскольку «заигранные концерты никто не смотрит, билеты на них не покупают».