В США поразились эффективностью российской армии Аналитик Баррос: РФ показала эффективность и смертоносность своей армии

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российская армия продемонстрировала свою эффективность, в то время как Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку средств противовоздушной обороны (ПВО), рассказал телеканалу Fox News руководитель группы геопространственной разведки Института изучения войн Джордж Баррос. По его мнению, ситуацию на фронте для Киева на данный момент можно охарактеризовать как «ужасную».

Русские продемонстрировали эффективность и смертоносность своей армии, — добавил аналитик.

Сокращение поддержки со стороны Запада лишь усугубляет положение дел для Украины, отметил Баррос. Например, американская помощь в итоге оказалась «блефом», так как республиканцы не станут поддерживать новые поставки Киеву, подчеркнул он. Все эти факторы привели к нехватке у ВСУ средств ПВО и «деградации» военно-воздушных сил, констатировал эксперт.

Ранее военкору Дмитрию Стешину боец ВС России, который участвует в спецоперации на Авдеевском направлении, передал, что украинские солдаты при дефиците боеприпасов используют в зоне боестолкновений дроны стоимостью 42 тысячи рублей. По словам журналиста, простота сборки этих беспилотных летательных аппаратов «зашкаливает».