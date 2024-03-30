«Собирают на коленке»: раскрыто, чем ВСУ утоляют снарядный «голод» Военкор Стешин: ВСУ компенсируют дефицит снарядов дронами за 42 тысячи рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

ВСУ при дефиците боеприпасов используют в зоне боестолкновений на Украине дроны стоимостью 42 тысячи рублей, рассказал военкору издания KP.RU Дмитрию Стешину боец ВС России, который участвует в спецоперации на Авдеевском направлении. По словам военкора, простота сборки этих дронов «зашкаливает».

Дрон собран на текстолитовой пластине от печатной платы — отходы какого-то радиотехнического производства. Технологические отверстия в пластине вырезаны лазером. В центре платы — хомут, он крепил к дрону выстрел от РПГ, — приводит издание слова Стешина.

Военкор пояснил, что собрать такой дрон обойдется примерно в 30 тысяч рублей, а его боевая часть — выстрел от РПГ — стоит примерно 12 тысяч. Стешин подчеркнул, что один снаряд натовского калибра 155 мм производства Rheinmetall для гаубицы можно оценить в 360 тысяч рублей.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ испытывают огромный дефицит артиллерийских снарядов. Он добавил, что Россия в сложившейся ситуации обладает подавляющими силами. Глава ведомства не стал гарантировать того, что не последует дальнейших отступлений украинских военных.

О «снарядном голоде» у украинских военнослужащих также говорил французский полковник в отставке Пер де Йонг. Он предположил, что ВСУ израсходуют оставшиеся запасы боеприпасов к середине февраля. Полковник указал на моральное и военное истощение Украины, а также еще большее усиление зависимости Киева от помощи Вашингтона.