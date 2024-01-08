Французский военный раскрыл, когда у ВСУ закончатся боеприпасы Французский полковник де Йонг: Украина останется без боеприпасов в феврале

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина израсходует оставшиеся в ее запасе боеприпасы в течение месяца, предположил французский полковник в отставке Пер де Йонг в эфире телеканала TV5 Monde. По его словам, уже в середине февраля ВСУ ощутят значительный снарядный голод.

Я считаю, что у них осталось боеприпасов примерно на месяц, что для украинцев слишком мало, потому что месяц дает время до середины февраля, а в середине февраля будет разгар зимы, — предупредил военный.

По его словам, на текущем этапе противостояния оппоненты стремятся к стабилизации фронта и нанесению стратегических ударов, но для этого нужны соответствующие возможности. Полковник полагает, что сегодня происходит моральное и военное истощение Украины и еще большее усиление зависимости Киева от помощи США.

Ранее киевский военный эксперт Алексей Гетьман сообщил, что российская армия нанесла удар по месту разработки новейших ракет для ВСУ. По его словам, Вооруженные силы России добились успеха в ликвидации объекта благодаря разведывательным мероприятиям.

Бывший генеральный прокурор и экс-министр внутренних дел страны Юрий Луценко заявлял, что с начала конфликта Украина потеряла 500 тысяч военнослужащих убитыми и тяжелоранеными. Он подчеркнул, что, зная количество погибших, становится понятно, почему украинские власти предложили мобилизовать полмиллиона человек. Луценко выразил мнение, что президент страны Владимир Зеленский и действующий министр обороны Рустем Умеров должны раскрыть населению приведенные им данные — тогда получится снять все вопросы о необходимости мобилизации.