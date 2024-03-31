Магнитная буря сегодня, 31 марта: что завтра, давление, слабость, боли

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Сегодня, 31 марта, на Земле в течение дня будет наблюдаться небольшая магнитная буря уровня Kp 4, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных ударов завтра?

Что известно о магнитных бурях 31 марта и 1 апреля

По информации ученых, сегодня магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии и сильных геоударов не прогнозируется.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 5%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — говорится на сайте ИКИ РАН.

По данным сервиса my-calend, сегодня ожидается слабая магнитная буря силой 3 балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отмечается в публикации портала.

Завтра, 1 марта, сильных магнитных бурь не прогнозируется, сообщают специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Когда будет следующая магнитная буря

Психосоматолог, автор Telegram-канала «Метеочувствительность/Магнитные бури» Татиана Молосова в беседе с NEWS.ru рассказала, что геоудары могут настигнуть Землю в период с 3 по 5 апреля.

Она отметила, что это будет не сильная буря, однако люди, склонные к метеочувствительности, даже при таких умеренных возмущениях магнитного поля могут ощущать недомогания.

«Людям, страдающим метеозависимостью, в любом случае необходимо следить за краткосрочными прогнозами магнитных бурь и солнечных вспышек», — пояснила Молосова.

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Кто тяжело переносит магнитные бури

Заслуженный врач России доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с NEWS.ru объяснил, что геомагнитные возмущения приводят к бурным процессам в организме человека, поэтому в этот период число вызовов скорой помощи значительно увеличивается, в больницы часто поступают пациенты с инсультами, инфарктами и бронхиальной астмой.

«Недомогания могут быть связаны с изменением скорости ветра или артериального давления. Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к гипертоническому кризу. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — пояснил кардиолог.

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев рассказал, что геомагнитные возмущения, или магнитные бури, оказывают влияние на здоровье человека, так как процессы, происходящие в нервной системе, связаны с электрическими импульсами.

«Если вы положите возле электрического провода магнит, а тем более магнит, который обладает мощностью Солнца, то электричество будет проводиться хуже либо, наоборот, сильнее. Так же и магнитные волны меняют процесс функционирования нашего мозга. <...> По этой причине и появляется усталость, сонливость и разбитость», — заявил медик.

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