Магнитные бури 1–7 апреля: когда будут, головные боли, прогноз на месяц

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

На следующей неделе, с 1 по 7 апреля, ожидается сразу несколько магнитных бурь, прогнозируют специалисты. Уровень геомагнитного возмущения не будет зашкаливать, однако метеочувствительным людям стоит позаботиться о себе заранее. К тому же и весь предстоящий месяц обещает оказаться очень непростым с точки зрения космической погоды. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Когда ждать магнитных бурь?

Основные геомагнитные бури на следующей неделе случатся 3–5 апреля. Интенсивность магнитного возмущения может достичь 3–4 баллов, рассказала NEWS.ru психосоматолог, автор Telegram-канала «Метеочувствительность/Магнитные бури» Татиана Молосова.

По ее словам, это не сильная буря, однако люди, склонные к метеочувствительности даже при таких умеренных возмущениях магнитного поля могут ощущать недомогания.

«Людям, страдающим метеозависимостью, в любом случае необходимо следить за краткосрочными прогнозами магнитных бурь и солнечных вспышек», — пояснила Молосова.

По ее словам, в эти дни некоторые люди могут заметить ухудшение самочувствия: в такие периоды не исключено повышение или понижение артериального давления, головные боли, бессонница, ломота в суставах.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Много ли магнитных бурь случится в апреле?

Если говорить о прогнозе на месяц, то учёные его составляют, учитывая период обращения Солнца вокруг своей оси, который занимает 28 дней, объяснила Татиана Молосова.

«Таким образом, зоны, где имеются так называемые солнечные пятна — места геомагнитного возмущения, то поворачиваются к Земле, то отворачиваются от нее с периодичностью 28 дней. Солнечные пятна, которые в конце марта спровоцировали на Земле магнитную бурю в 8 баллов, снова будут обращены к Земле примерно в 20-х числах апреля», — пояснила специалист.

Разумеется, некоторые зоны геомагнитного возмущения исчезают, а другие появляются, указала Молосова. По ее словам, в апреле приближается пик солнечной активности.

Чаще всего магнитные бури происходят весной и осенью, рассказал NEWS.ru руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН Артем Абунин.

«Сезонной зависимости солнечной активности ученые не наблюдают. А вот что касается геомагнитной активности, то здесь кое-какие сезонные закономерности прослеживаются. Они связаны с наклоном оси Земли по отношению к силовым линиям межпланетного магнитного поля. Обычно весной и осенью уровень геомагнитной активности выше, чем зимой и летом», — отметил ученый.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Какие люди наиболее чувствительны к геомагнитным возмущениям

Как рассказывала NEWS.ru доктор медицинских наук Рина Заславская, здоровый человек может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий в период магнитных бурь, но людям с сердечно-сосудистыми патологиями следует быть осторожнее.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — утверждает Заславская.

Она отметила, что существует слабая и средняя зависимость сердечно-сосудистой системы от магнитных волн. У таких людей будут включаться различные аномальные механизмы в организме. Если человек здоров, он может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий.

Что врачи советуют делать во время магнитных бурь

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь. По его словам, следование рекомендациям позволит минимизировать возможный ущерб для здоровья.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, стоит уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма: не стоит перегружать себя», — пояснил Смирнов в разговоре с NEWS.ru. Также терапевт советует принимать теплую ванну в вечернее время, поскольку она хорошо расслабляет и делает сон более спокойным и крепким.

Стоит также внимательно отнестись к питанию, говорит он: «Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, то и человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, отказаться от алкогольных и газированных напитков».

Также доктор посоветовал пить достаточное количество жидкости. Лучше всего, если это будет обычная чистая вода. Смирнов призвал сохранять спокойствие и по возможности избегать любых стрессов.



«При этом не стоит „назначать“ лекарства себе самостоятельно. Если почувствовали себя плохо — обратитесь к своему лечащему доктору», — советует собеседник NEWS.ru.

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Почему о влиянии магнитных бурь спорят ученые

О влиянии магнитных бурь на человека в экспертном сообществе до сих пор продолжается дискуссия, значительная часть ученых таковое отрицает. Но есть и другие мнения.

«Как бы то ни было, существуют исследования, которые доказали влияние таких бурь и на самочувствие человека, и даже на работу техники. На мой взгляд, перемены космической погоды оказывают наибольшее влияние на людей с лабильной психикой, тревожных», — пояснила NEWS.ru психолог Елена Волкова.

Она полагает, что в такие дни следует больше времени уделять приятным вещам, своим хобби, занятиям спортом.

«Постарайтесь выкроить время на то, что вам действительно нравится, особенно если это вас успокаивает. Изменения геомагнитного поля способны оказывать влияние на настроение человека, поэтому необходимо прикладывать усилия к его стабилизации», — добавила Волкова.

Она также призвала отказаться в дни повышенного геомагнитного возмущения от употребления кофе, алкоголя, а также курения. По словам Волковой, не стоит браться за работу, которая требует сосредоточенности и внимания. По возможности, стоит ограничить поездки за рулем автомобиля.

Что такое магнитная буря

Геомагнитные бури являются одним из видов геомагнитной активности. Как правило, они вызываются поступлением в окрестности Земли так называемых возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Геомагнитные бури постоянно существуют в области радиационных поясов Земли. По сути, это явление является одним из важнейших элементов солнечно-земной физики и ее практической части, обычно обозначаемой термином «космическая погода».

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Частота появления умеренных и сильных бурь на Земле имеет корреляцию с 11-летним циклом солнечной активности: в среднем происходит около 50 бурь ежегодно.

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