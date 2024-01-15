Физик объяснил, почему магнитные бури носят сезонный характер Физик Абунин: магнитные бури происходят чаще весной и осенью из-за наклона Земли

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Весной и осенью магнитные бури происходят чаще, чем летом и зимой из-за наклона земной оси относительно Солнца, рассказал в беседе с aif.ru руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН), кандидат физико-математических наук Артем Абунин. Он объяснил, что сезонные закономерности в динамике геомагнитной активности связаны с изменением положения Земли относительно силовых линий межпланетного магнитного поля.

Сезонной зависимости солнечной активности ученые не наблюдают. А вот что касается геомагнитной активности, то здесь кое-какие сезонные закономерности прослеживаются. Они связаны с наклоном оси Земли по отношению к силовым линиям межпланетного магнитного поля. Обычно весной и осенью уровень геомагнитной активности выше, чем зимой и летом, — отметил ученый.

Он напомнил, что магнитные бури на Земле связаны со вспышками на Солнце, которые происходят случайным образом и доносятся до нашей планеты в виде потока ионизированных частиц, известного как «солнечный ветер». По словам специалиста, продолжительность циклов солнечной активности составляет от 9 до 13 лет, и сегодня звезда находится в максимуме 25-го цикла. В связи с этим, как полагает Абунин, в течение 2024 года жители Земли могут столкнуться с преимущественно высокой солнечной активностью и, как следствие, с сильными геомагнитными возмущениями. И этот максимум, по его предположению, будет скоро пройден.

Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев спрогнозировал, что в течение 2024 года на Земле может произойти около 50–60 магнитных бурь, из них порядка 20 обещают быть сильными. По его словам, это связано с приближением очередного пика 11-летнего цикла солнечной активности.