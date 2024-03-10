На Солнце зафиксировали космический шторм В Институте прикладной геофизики зафиксировали космический шторм на Солнце

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На Солнце зафиксировали космический шторм, который продолжался более получаса, сообщили в Институте прикладной геофизики, передает РИА Новости. Взрывной процесс выделения энергии в атмосфере Солнца может провоцировать магнитные бури на Земле и создавать помехи для радиосвязи.

По информации исследовательского центра, мощность вспышки достигала двух баллов по пятибалльной шкале. Часть метеозависимых людей могут из-за таких вспышек испытывать недомогание.

Ранее испанский популяризатор науки Даниэль Медиавилла заявил, что мощные вспышки на Солнце могут вернуть человечество в Средневековье. Он пояснил, что это редкое явление способно разрушить электросеть по всей Земле или нарушить работу спутников и буквально оставить людей без выхода в интернет.

Медиавилла предупредил, что в 2024 году многолетний цикл солнечной активности достигнет своего пика. По его словам, аналогичное «событие Кэррингтона» было в 1859 году, тогда геомагнитная буря вывела из строя тысячи километров телеграфных линий — и люди остались без телефонной связи.

Врач-кардиолог заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский в беседе с NEWS.ru отметил, что магнитные бури приводят к бурным процессам в организме, в этот период число вызовов скорой помощи значительно увеличивается, в больницы часто поступают пациенты с инсультами, инфарктами и бронхиальной астмой.