Магнитные бури сегодня, 4 апреля: что завтра, слабость, боли, недомогание

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вероятность возникновения сильной магнитной бури сегодня, 4 апреля, составляет 20%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных ударов завтра?

Что известно о магнитных бурях 4 и 5 апреля

По прогнозам ученых, сегодня в течение дня геомагнитная обстановка на Земле будет находиться в спокойном состоянии. Сила геоударов достигнет уровня Kp 3, что говорит о слабой магнитной буре.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 20%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — говорится на сайте ИКИ РАН.

Сервис my-calend сообщает, что сегодня на Земле может наблюдаться слабая магнитная буря.

«Сегодня ожидается малая геомагнитная буря силой 4 балла. В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отмечают авторы портала.

Завтра, 5 апреля, сильных геомагнитных колебаний на Земле не прогнозируется.

Когда могут вернуться сильные магнитные бури

По информации ученых из ИКИ РАН, вспышечная активность на Солнце вернется уже 15 апреля, что может привести к геомагнитным ударам.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«В настоящее время на восточной (правой) части солнечного диска уже видны новые активные центры, которые идут на смену ушедшим областям (частично разрушенным, частично переместившимся на обратную сторону звезды). По всей видимости, вспышечная активность на Солнце по этой причине возобновится с умеренным темпом уже в течение нескольких дней. Еще около недели потребуется, чтобы эхо этих новых солнечных взрывов начало цеплять Землю. Наконец, примерно с 15 апреля к Земле обратно вернётся область 3615, которая была причиной серии взрывов и бурь во второй половине марта. Маловероятно, чтобы за период отсутствия, находясь на обратной стороне Солнца, она не исчерпала там полностью свою энергию. Но тем не менее такой сценарий, при котором она сохранит взрывную активность, не исключен», — заявили специалисты.

Подчеркивается, что отсутствие активности на Солнце не гарантирует того, что на Земле не будет сильных геомагнитных бурь.

Какое влияние магнитные бури могут оказывать на человека

Защититься от влияния магнитных бурь помогут успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия и расслабляющий массаж, рассказала в врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, во время геоударов также стоит избегать жирной, соленой и жареной пищи.

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует», — пояснила она.

Врач советует заниматься неспешной йогой и медитацией, а также при необходимости принимать все препараты, если таковые были прописаны доктором.

Во время магнитных бурь страдает прежде всего регуляция давления, отмечает врач-кардиолог Юрий Конев. По его словам, на этом фоне у человека могут возникать головные боли, ухудшается сон.

«Головная боль связана именно с сосудами. При этом может быть как повышение артериального давления, так и, наоборот, снижение. Метеопатия проявляется по-разному», — заявил врач.

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