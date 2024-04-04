Что известно о трех новых фигурантах дела о теракте в «Крокусе», кто они

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники ФСБ РФ задержали еще троих человек, которые могут быть причастны к теракту в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Что об этом известно, кто они?

Что рассказали в ФСБ

По данным Центра общественных связей ФСБ, силовики задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе».

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина — все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе „Крокус Сити Холл“», — говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ установили, что двое из задержанных переводили деньги террористам на покупку огнестрельного оружия и транспортных средств, которые использовались при нападении на «Крокус». Третий занимался вербовкой и финансировал исполнителей.

На опубликованных кадрах ФСБ двое из предполагаемых преступников признались, что были задержаны за террористический акт в «Крокус Сити Холле».

Что сказал военный эксперт об очередном задержании террористов

Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале написал, что ФСБ продолжает «разматывать клубок», выявляя всех причастных к трагедии в «Крокусе».

«ФСБ продолжает разматывать клубок, накрывая тех, кто обеспечивал непосредственное осуществление теракта, и устанавливая их связи с Украиной. Судя по вчерашнему звонку главы Минобороны Франции в Москву, где он убеждал Шойгу, что Украина не виновата в теракте в „Крокусе“, на Западе боятся как улик, так и последствий этого для Украины», — отметил Рожин.

Что президент Франции рассказал о теракте в «Крокусе»

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя переговоры министра обороны России Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню, заявил, что у Парижа есть «полезная информация» для РФ об организации теракта в «Крокус Сити Холле».

«Я действительно попросил директора служб и министра провести переговоры технического характера <...>, чтобы выразить солидарность и потому что мы располагаем полезной информацией, не буду ее раскрывать здесь, о происхождении и организации этого теракта», — сказал он.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с Лекорню сказал, что дело о теракте будет доведено до конца. Он также выразил надежду, что за этим преступлением не стоят французские спецслужбы.

«Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», — подчеркнул глава российского военного ведомства.

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