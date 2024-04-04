Что известно об ударах по Харькову 4 апреля: какие объекты ВСУ поражены

Фото: МО РФ

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что минувшей ночью 4 апреля в городе прозвучали взрывы и начался серьезный пожар. Какие последние новости об этом известны сегодня?

Что рассказал Терехов об ударах

В 01:08 по московскому времени Терехов в своем Telegram-канале сообщил, что в городе прогремели взрывы.

«В Харькове слышны взрывы! Будьте осторожны», — написал он.

По словам Терехова, в результате одного из взрывов начался пожар, было известно о «трех прилетах».

«В некоторых районах Харькова возможны перебои со светом. На местах прилетов работают все экстренные и коммунальные службы, а также волонтеры», — сообщал мэр.

Что пишут военкоры о прилетах в Харькове

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале рассказал, что на обломках ракеты «Герань», выпущенной минувшей ночью по объектам ВСУ в Харькове, была нанесена надпись «За „Крокус Сити Холл“».

«„За „Крокус Сити Холл““ — надпись на одной из „Гераней“, отработавших ночью по военным и инфраструктурным объектам в Харькове», — пояснил он.

По данным военного эксперта Бориса Рожина, минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар при помощи БПЛА по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

«Этой ночью российскими войсками совершен массированный налет дронов-камикадзе по объектам противника в Харькове и области. Целями поражения стали объекты энергетической инфраструктуры, военно-оборонного комплекса и пункты дислокации сил и средств противника. Ударными БЛА поражена территория Змеевской ТЭС. На месте возникло возгорание двух трансформаторов, был поврежден масляный резервуар. Еще одной целью ударов стал пункт дислокации штурмового батальона „Лють“, который был организован в здании Октябрьского отдела полиции. После поражения на месте наблюдалась мощная детонация и горение», — рассказал он.

Также Рожин заявил, что было уничтожено и поражено около 15 единиц техники, большая часть из которой — это бронетранспортеры M113.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что ВС РФ поразили танковое училище Вооруженных сил Украины, куда незадолго до этого прибыли иностранные танки и зарубежные инструкторы.

«Под удар попало танковое училище на улице Полтавский шлях, 192, в Харькове. По данным подполья, на днях туда завезли иностранные танки с иностранными военными инструкторами», — сообщил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Что известно о взрывах в Харькове днем 4 апреля

Взрывы прогремели в Харькове, заявил в своем в Telegram-канале председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Харькове громко! В <...> Харькове прозвучала вторая за сегодня волна взрывов», — заявил он.

Также украинские СМИ сообщали, что воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Черкасской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, а также в районах Запорожской и Херсонской областей, находящихся под контролем Украины.

Информацию о взрывах в Харькове подтвердил мэр города Терехов.

«В Харькове взрывы! Будьте осторожны!», — пояснил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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