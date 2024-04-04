ВС России нанесли удар по иностранным танкам и инструкторам в Харькове Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по танковому училищу в Харькове

Фото: Christian Hager/dpa/Global Look Press

Минувшей ночью в Харькове под удар ВС РФ попало танковое училище Вооруженных сил Украины, куда незадолго до этого прибыли иностранные танки и зарубежные инструкторы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, два попадания также были в Слободском районе Харькова в микрорайоне Новые дома.

Под удар попало танковое училище на улице Полтавский шлях, 192, в Харькове. По данным подполья, на днях туда завезли иностранные танки с иностранными военными инструкторами, — заявил собеседник агентства.

Лебедев добавил, что, по предварительным данным, удар нанесен по подстанции и «в городе пропал свет». Координатор николаевского подполья уточнил, что «сейчас троллейбусы ходят».

Ранее военный аналитик Борис Рожин сообщил, что российские военные уничтожают немецкие танки Leopard в зоне СВО в таких количествах, что их уже перестают подсчитывать, они «идут фоном». В своем Telegram-канале он опубликовал подорванный на мине Leopard 2A5 шведской модификации. Бронемашина была уничтожена на Запорожском направлении, уточнил он. По словам аналитика, некоторый интерес у бойцов в зоне СВО сохраняется к танкам M1 Abrams и британским Challenger 2, которые не так часто встречаются на полях сражений.