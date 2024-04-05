Назван срок выздоровления губернатора Чибиса после ножевого ранения Хирург Умнов: выздоровление Чибиса после удара ножом займет минимум два месяца

Фото: t.me/andrey_chibis

Андрей Чибис

Выздоровление губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после ножевого ранения в живот займет минимум два месяца, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. По его словам, подобные повреждения отличаются непредсказуемыми последствиями.

Ранение в живот непредсказуемое. Тяжесть состояния зависит от того, какой орган был задет в момент травмы, и последующих действий врачей. Ранение может быть поверхностным (непроникающим) и глубоким (проникающим в брюшную полость). Ранение печени, селезенки, почек, аорты, брыжейки кишечника ведет к кровотечениям. Думаю, что выздоровление займет минимум два месяца, — считает Умнов.

Он подчеркнул, что в подобных случаях проводится операция с ушиванием места повреждения. Собеседник напомнил, что иногда медики могут прибегнуть к резекции почки, печени и даже спленэктомии.

Могут быть повреждены полые органы (желудок, тонкая и толстая кишка, мочевой пузырь), что ведет к перитониту. Ликвидация зависит опять же от размера травмы. От вшивания дефекта до резекции размозженной части органа и последующих возможных реконструктивных операций. Сколько займет реабилитация, зависит от полученной травмы, — подытожил Умнов.

Ранее главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев заявил, что операция длилась больше часа. Медик подчеркнул, что Андрею Чибису сильно повезло — нападавший чудом не задел артерию.

До этого в СК сообщили, что после допроса 42-летний подозреваемый в нападении на губернатора Андрея Чибиса пройдет ряд экспертиз, в том числе психиатрическую. Задержанный заявил, что решился на преступление из-за личной неприязни к политику, при этом признался, что не был лично знаком с ним.

О ранении нападавшего ранее сообщили в Росгвардии. Там уточнили, что один из сотрудников ОМОН, ответственный за общественный порядок, применил табельное оружие против мужчины, с ножом набросившегося на политика.