«Ему сильно повезло»: врач о состоянии Андрея Чибиса Главврач Ширяев: Чибис находится в реанимации, его оперировали больше часа

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Юрий Ширяев

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса оперировали больше часа, сообщил главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев на видео, опубликованном Telegram-каналом «Оперштаб Мурманск». Медик рассказал, что пациент находится в реанимации, и пообещал позже расширить комментарии.

Состояние тяжелое, в реанимации. На самом деле ему сильно повезло, что не была задета аорта, — уточнил Ширяев.

Региональный Следком сообщил, что на месте нападения на Чибиса сейчас работает команда следователей под контролем главы управления Андрея Ефремова. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил дело на контроль в центральном аппарате ведомства.

Местный житель, который напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после его встречи с жителями города Апатиты, пострадал при задержании, проинформировал ранее Следком РФ. Мужчина был ранен сотрудниками Росгвардии.

Угрозы для жизни губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения нет, заявляла представитель его пресс-службы Лилия Сечкина. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник проинформировал, что врачи оценивают состояния Чибиса как тяжелое. Канал утверждает, что к нему вызвали дополнительную бригаду медиков для консультации. В пресс-службе главы Мурманской области сообщили, что в Кировск, где госпитализирован губернатор Чибис, выехал министр здравоохранения региона.