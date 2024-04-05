Стало известно о состоянии губернатора Мурманской области после нападения Сечкина: угрозы для жизни губернатора Мурманской области нет

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Андрей Чибис

Угрозы для жизни губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения нет, сообщила представитель его пресс-службы Лилия Сечкина в эфире телеканала «Россия-24». По ее словам, он находится в операционной.

Угрозы для жизни нет, это самое главное для всех нас. Нападавший задержан крайне оперативно, он находится на допросе, — уточнили в пресс-службе.

Telegram-канал «112» со ссылкой на источник проинформировал, что врачи оценивают состояния Чибиса как тяжелое. Канал утверждает, что к нему вызвали дополнительную бригаду медиков для консультации.

В пресс-службе главы Мурманской области сообщили РИА Новости, что в Кировск, где госпитализирован губернатор Чибис, выехал министр здравоохранения региона.

Ранее стало известно, что на Андрея Чибиса совершено нападение. По имеющимся данным, нападавший на главу региона задержан, его мотивы неизвестны. Чибиса ранили ножом в результате нападения в Апатитах после встречи с жителями города.

Представители властей утверждали, что Чибис после атаки неизвестного находился в сознании и сам добрался до машины. При отправке в операционную он общался, отвечал на все вопросы.