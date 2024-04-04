Совершено нападение на губернатора Мурманской области Совершено нападение на губернатора Мурманской области, его госпитализировали

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Андрей Чибис

На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса совершено нападение, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Власти сообщили агентству, что он остался жив.

По имеющимся у журналистов данным, нападавший на главу региона задержан, его мотивы неизвестны. Губернатора госпитализировали, сейчас он находится в операционной, утверждают в правительстве области. Андрея Чибиса ранили ножом в результате нападения в Апатитах после встречи с жителями города, пишет РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

Сейчас губернатор находится в операционной. Андрей Владимирович находится в сознании, сам добрался до машины. При отправке в операционную он общался, отвечал на все вопросы. Держится очень мужественно, бодро, — поделилась собеседница ТАСС.

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