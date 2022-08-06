В Херсоне опровергли смерть замглавы администрации Новой Каховки Замглавы Херсонской области Стремоусов: смерть замглавы Новой Каховки Гура не подтверждаем

Фото: РИА Новости

Стела города Херсон

Заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг информацию о смерти замглавы военно-гражданской администрации Каховского района Виталия Гура, передает ТАСС. По словам Стремоусова, Гур после покушения на него находится в реанимации.

Находится в больнице в тяжелом состоянии, в реанимации. Смерть не подтверждаем, — сказал Стремоусов.

Ранее 6 августа украинские СМИ распространили информацию, что Гур скончался при транспортировке в Крым. На замглавы было совершено покушение. Неизвестные напали на чиновника около его дома и расстреляли из пистолета. На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от пистолета Макарова. Отмечается, что Гур был госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что предполагаемый диагноз тоже госпитализированного главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо — отравление неизвестным веществом. Сейчас Сальдо подключен к аппарату ИВЛ в НИИ им. Склифосовского в Москве.