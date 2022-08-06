Замглавы администрации Новой Каховки Гура скончался после покушения Замглавы администрации Новой Каховки Виталий Гура скончался после покушения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы Новокаховской военно-гражданской администрации Виталий Гура, на которого ранее было совершено покушение, скончался, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на украинские СМИ. Отмечается, что он умер при транспортировке в Крым.

Замглавы администрации Новой Каховки Виталий Гура скончался по дороге в Крым, — передает интернет-ресурс.

6 августа на Гура было совершено нападение. Неизвестные напали на чиновника около его дома и расстреляли из пистолета. Отмечается, что он был госпитализирован и находился в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что предполагаемый диагноз главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо — отравление неизвестным веществом. Сейчас Сальдо подключен к аппарату ИВЛ в НИИ им. Склифосовского в Москве. Отмечается, что ему становится лучше и он иногда просыпается.