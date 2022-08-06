Стал известен предполагаемый диагноз главы ВГА Херсонской области Сальдо Mash: предполагаемый диагноз Сальдо — отравление

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Владимир Сальдо

Предполагаемый диагноз главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо — отравление неизвестным веществом, пишет Telegram-канал Mash. Среди других вариантов — энцефалопатия неясного генеза. Сейчас политик на ИВЛ в НИИ им. Склифосовского в Москве. Отмечается, что Сальдо становится лучше и он иногда просыпается.

Сальдо поступил в клинику в 2:20 ночи. В палату к нему никого не пускают. Политика подключили к ИВЛ, но уже сегодня, скорее всего, его отключат. Состояние главы ВГА оценивают как стабильное, — сообщает канал.

Согласно сведениям «Осторожно, новости», Сальдо мог перенести инсульт: представители портала утверждают, что это произошло из-за высокого стресса и постоянной необходимости соблюдать меры безопасности.

Также врачи подозревали, что главу региона отравили: кровь и мочу руководителя военно-гражданской администрации срочно направили на токсикологическое исследование, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

В середине июля было предотвращено покушение на Сальдо во время его поездки по Херсонской области. Бомбу на пути следования главы ВГА заметили местные жители, которые и сообщили об этом силовикам. Взрывное устройство обезвредили саперы.