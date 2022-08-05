Врачи заподозрили, что главу Херсонской области Сальдо отравили Baza: Анализы главы ВГА Херсонской области Сальдо срочно отправили в токсикологию по подозрению на отравление

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кровь и мочу руководителя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо срочно направили на токсикологическое исследование, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источники. Врачи подозревают, что главу региона отравили. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Врачи полагают, что главу администрации Херсонской области отравили. Результаты анализов крови смогут прояснить, есть ли в его организме какой-то яд, только через пару дней, — говорится в публикации.

Накануне Сальдо в Telegram сообщил о своей госпитализации. Он пояснил, что на проведение медобследования настоял министр здравоохранения области. По его словам, на посту его временно заменит председатель правительства региона Сергей Елисеев.

Позднее главу ВГА региона ввели в медикаментозную кому. Сообщается, что Сальдо находится в одной из больниц Крыма, куда был доставлен 4 августа, однако вскоре он будет направлен на лечение в Москву по назначению врачебного консилиума. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Известно, что изначально медики предполагали инфаркт, потому что у чиновника были схожие симптомы. Однако кардиограмма диагноз не подтвердила. Затем подозревали инсульт, но, сделав КТ, его исключили.