Глава ВГА Херсонской области сообщил о своей госпитализации

Фото: Социальные сети

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимира Сальдо в своём Telegram-канале сообщил о своей госпитализации. Он добавил, что на проведение медобследования настоял министр здравоохранения области. По его словам, его временно заменит на посту председатель правительства региона Сергей Елисеев.

Обсудив это с коллегами, решил согласиться с предложениями врачей, — написал Сальдо.

Первоначально глава ВГА отказался от медосмотра, но глава Минздрава привел в его кабинет докторов, которые настояли на немедленной госпитализации.

В Бердянске ранее задержали террориста, пытавшегося подложить взрывное устройство под машину главы военно-гражданской администрации города. Преступный план провалился благодаря бдительности местных жителей. На записи с камеры видно, как злоумышленник пытается незаметно подложить коробку со взрывчаткой под автомобиль.

В ходе допроса он рассказал, что теракт курировал сотрудник СБУ. Уточняется, что в коробке было до двух килограммов взрывчатого вещества. Такого количества достаточно, чтобы уничтожить автомобиль и нанести серьёзный вред близлежащим постройкам.