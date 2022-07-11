В Херсоне предотвратили покушение на главу ВГА В Херсоне предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации региона Сальдо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Херсонской области предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимира Сальдо, сообщили местные власти. Во время езды по области в его машине заминировали взрывчатку. Бомбу обнаружили местные жители, следом доложившие об угрозе взрыва саперам, которые обезвредили изделие.

Благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Сальдо, — сказано в сообщении.

Сальдо поблагодарил граждан за внимательность, которая помогла предотвратить покушение. Отмечается, что глава администрации, который «находится в крепком здравии и бодром расположении духа», продолжит выполнение обязанностей.

Ранее замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов сообщил, что на главу военно-гражданской администрации Мелитопольского района Запорожской области совершено покушение. Он подчеркнул, что в результате чиновник не пострадал.

Глава ВГА Запорожья Владимир Рогов впоследствии указал, что украинского диверсанта, который совершил покушение на жизнь главы администрации Мелитопольского района Запорожья Андрея Сигуты, застрелили.