Baza: главу Херсонской области Сальдо ввели в медикаментозную кому

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо введен в медикаментозную кому, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники. Его состояние оценивается врачами как крайне тяжелое.

По данным источников канала, Сальдо находится в одной из больниц Крыма, куда был доставлен 4 августа, однако вскоре он будет направлен на лечение в Москву по назначению врачебного консилиума. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

RT со ссылкой на источник в администрации региона подтверждает информацию о коме, однако, по данным издания, состояние Сальдо оценивается как средней тяжести. Его обязанности временно взял на себя председатель местного правительства Сергей Елисеев.

Согласно сведениям «Осторожно, новости», Сальдо перенес инсульт: представители портала утверждают, что это произошло из-за высокого стресса из-за работы и постоянной необходимости соблюдать меры безопасности.

О своей госпитализации Сальдо сам сообщил накануне. По его словам, на этом настоял глава Минздрава Херсонской области. Причиной ухудшения самочувствия Сальдо навал последствия перенесенного коронавируса.

В середине июля было предотвращено покушение на Сальдо во время его поездки по херсонской области. Бомбу на пути следования главы ВГА заметили местные жители, которые и сообщили об этом силовикам. Взрывное устройство было обезврежено саперами.