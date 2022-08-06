В Новой Каховке сообщили о покушении на замглавы администрации РИА Новости: замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гура расстреляли из пистолета

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новой Каховке было совершено покушение на замглавы администрации по ЖКХ Виталия Гура, сообщил РИА Новости источник в администрации района. Неизвестные напали на чиновника около его дома и расстреляли из пистолета. Отмечается, что он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Нападение произошло у дома, где проживал Виталий Гур, неизвестные расстреляли Гура, предположительно, из пистолета Макарова. На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от ПМ. Сам Виталий Гур госпитализирован и находится в очень тяжелом состоянии, решается вопрос о перевозке его в Крым, — сказал собеседник РИА.

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Ранее стало известно, что предполагаемый диагноз главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо — отравление неизвестным веществом. Сейчас Сальдо подключен к аппарату ИВЛ в НИИ им. Склифосовского в Москве. Отмечается, что ему становится лучше и он иногда просыпается.

Накануне Сальдо сообщил о своей госпитализации. Он пояснил, что на проведении медобследования настоял министр здравоохранения области.