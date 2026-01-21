Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 17:37

В Оренбургской области бродячие собаки напали на детей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Оренбургской области зафиксировали два случая нападения бродячих собак на детей, сообщает Readovka.news со ссылкой на слова жителей Ясного. По их словам, от укусов пострадали два ребенка.

Местная жительница рассказала, что одна из стай ежедневно останавливается на ночлег около местной школы. Она подчеркнула, что это создает постоянную угрозу для детей.

В региональной прокуратуре провели проверку и по ее результатам возбудили дело о халатности. По информации надзорного органа, в местной администрации не приняли необходимые меры для устранения проблемы.

Ранее депутат Светлана Бессараб заявила, что регулирование проблем с бездомными животными — ответственность субъектов РФ. По ее мнению, обстановка с бродячими собаками индивидуальна в каждом регионе.

Оренбург
собаки
администрация
прокуратура
