Полицейские установили личность мужчины, избившего московского чиновника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция установила личность мужчины, предположительно, избившего замглавы департамента ЖКХ Москвы Павла Калтурина: им оказался Станислав Абдурашидов, передает «112». 35-летний мужчина утверждает, что госслужащий сбил его беременную жену на Тверской улице. При этом по факту ДТП в полицию никто не обращался.

В источнике уточнили, что Абдурашидов добровольно пришел в отдел полиции после того, как с ним связались сотрудники правоохранительных органов. Позже его отпустили под обязательство о явке. Злоумышленник виновным себя не считает.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный избил Калтурина в Богоявленском переулке. По словам собеседника агентства, мужчина напал на чиновника в тот момент, когда он шел к своей машине. После этого нападавший скрылся с места преступления.

По данным «112», неизвестный окликнул 32-летнего госслужащего, после этого несколько раз ударил по лицу и повалил на землю. Он требовал от чиновника извиниться перед его беременной женой, которую Калтурин, как утверждает подозреваемый, сбил неделю назад на Тверской улице. Журналисты канала не исключили, что хулиган перепутал виновника ДТП, так как замглавы департамента ЖКХ в последнее время не нарушал ПДД и в авариях замечен не был.

Ранее стало известно, что певец Григорий Лепс в ночь на 3 декабря подрался в Санкт-Петербурге с посетителем бара. Инцидент произошел после его концерта. После полуночи на Московском проспекте народный артист России решил выяснить отношения с местным жителем. Лепс был с охранниками, которые также приняли участие в драке.