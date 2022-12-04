Григорий Лепс подрался с посетителем бара в Санкт-Петербурге

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс в ночь на 3 декабря подрался в Санкт-Петербурге с посетителем бара, сообщает «Фонтанка». По данным издания, инцидент произошел после его концерта.

«Фонтанка» утверждает, что уже после полуночи на Московском проспекте, около бара «Финнеганс», народный артист Российской Федерации выяснял отношения с местным жителем. Лепс был с охранниками, которые не стали просто смотреть на драку, пояснило издание.

Ранее стало известно, что Григорий Лепс швырнул микрофон на пол на концерте в Санкт-Петербурге и покинул сцену на середине своей песни «Самый лучший день». Музыка при этом продолжала играть. Артист позже в соцсетях написал, что концерт «шел не по плану, и он немного приболел».