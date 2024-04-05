Напавшего на губернатора Мурманской области ранили при задержании Следком: напавший на главу Мурманской области был ранен при задержании

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Андрей Чибис

Местный житель, который напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после его встречи с жителями города Апатиты, пострадал при задержании, проинформировал Следком РФ в Telegram-канале. Мужчина был ранен сотрудниками Росгвардии.

В настоящее время губернатору и нападавшему оказывается медицинская помощь, — сообщила пресс-служба ведомства.

На месте происшествия работают следователи, которые допрашивают очевидцев и свидетелей. Специалисты выясняют мотивы совершенного преступления.

Угрозы для жизни губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения нет, сообщила представитель его пресс-службы Лилия Сечкина. По ее словам, он находится в операционной.

Telegram-канал «112» со ссылкой на источник проинформировал, что врачи оценивают состояния Чибиса как тяжелое. Канал утверждает, что к нему вызвали дополнительную бригаду медиков для консультации. В пресс-службе главы Мурманской области сообщили, что в Кировск, где госпитализирован губернатор Чибис, выехал министр здравоохранения региона.

Ранее стало известно, что на Андрея Чибиса совершено нападение. По имеющимся данным, нападавший на главу региона задержан, его мотивы неизвестны. Представители властей утверждали, что чиновник после атаки неизвестного находился в сознании и сам добрался до машины. При отправке в операционную он общался, отвечал на все вопросы.