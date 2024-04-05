Напавшего на Андрея Чибиса ранили из табельного оружия Сотрудник ОМОН ранил из табельного оружия напавшего на главу Мурманской области

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Мужчину, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, ранил из табельного оружия омоновец, заявили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. Отмечается, что сотрудник ОМОН охранял общественный порядок на встрече главы региона и жителей Апатитов.

Офицер ОМОН Росгвардии, задействованный в охране общественного порядка и обеспечении безопасности на встрече губернатора Мурманской области с жителями города Апатиты, при нападении [злоумышленника] на главу субъекта применил табельное оружие, — говорится в сообщении ведомства.

Задержанному оказали медицинскую помощь в той же больнице, в которую доставили губернатора. Главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев рассказал, что Андрея Чибиса оперировали больше часа. Сейчас губернатор находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Ширяев подчеркнул: Чибису сильно повезло, что нападавший не задел ножом аорту.

«Коммерсант» писал, что предполагаемым преступником, напавшим на губернатора Мурманской области, оказался 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. Издание утверждает, что мужчина рассказал о «голосе в голове», который велел ему совершить преступление.