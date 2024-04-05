Появилась информация о напавшем на губернатора Мурманской области «Коммерсант»: на губернатора Мурманской области напал Александр Быданов

Фото: vk.com/bidan11081981

Александр Быданов

«Коммерсант» со ссылкой на близкий к следствию сообщил, что предполагаемым преступником, напавшим на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, оказался житель Апатитов Александр Быданов. Издание утверждает, что мужчина рассказал о «голосе в голове», который велел ему совершить преступление. «Коммерсант» пишет, что задержанный, предварительно, является сотрудником РЖД и несколько раз привлекался к административной ответственности.

ТАСС со ссылкой на местные медицинские службы проинформировал, что напавший с ножом на Чибиса ранее на учете в психоневродиспансере не состоял. Telegram-канал «112» сообщил, что Александр Быданов в последнее время из-за сильных болей в спине принимает лекарства, выписанные неврологом. Канал добавил, что несколько препаратов он принял вечером 4 апреля перед выходом из дома.

«112» со ссылкой на родственников мужчины написал, что ранее у мужчины не было признаков психического отклонения и голосов он не слышал. Каналу близкие Быданова рассказали, что сами не понимают причины произошедшего.

Ранее стало известно, что местный житель, который напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после его встречи с жителями города Апатиты, пострадал при задержании. Мужчина был ранен сотрудниками Росгвардии.