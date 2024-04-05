Названы результаты допроса мужчины, напавшего на губернатора Чибиса Напавшему на губернатора Чибиса назначили психиатрическую экспертизу

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Андрей Чибис

Следователи назначили психиатрическую экспертизу после допроса 42-летнего мужчины, который с ножом напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, передает пресс-служба СК России. Отмечается, что задержанному также оказали медицинскую помощь, так как он получил ранение ноги.

По словам подозреваемого, мотивом атаки стала личная неприязнь к политику, но при этом он не был лично знаком с Чибисом. Также известно, что ранее мужчина уже имел проблемы с законом — он привлекался к уголовной ответственности по статье о причинении легкого вреда здоровью.

В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе изучаются круг общения, содержимое телефона и других электронных носителей задержанного. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическая, — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Ранее в Росгвардии подтвердили, что сотрудник ОМОНа, отвечавший за общественный порядок на встрече губернатора Мурманской области с жителями региона, ранил мужчину, напавшего на чиновника. После этого злоумышленника обезвредили, а политику провели операцию.