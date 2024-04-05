«Переключился на новую работу»: чем сейчас занимается Сергей Брилев

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сергей Брилев

Сергей Брилев — известный российский телеведущий, который сейчас снимает серию собственных документальных фильмов. Чем еще известно о его жизни?

Чем известен Брилев

Сергей Брилев родился 24 июля 1972 года в Гаване на Кубе. В 1995 году окончил факультет международной информации МГИМО, а также Институт иностранных языков в Монтевидео в Уругвае.

С 1990 по 1993 год работал корреспондент отдела науки и образования газеты «Комсомольская правда». С 1993 по 1995 год был специальным корреспондентом международного отдела газеты «Московские новости». Параллельно был московским корреспондентом уругвайской EI Observador Economico и аргентинской La Razon и экспертом по Латинской Америке Государственной думы РФ.

В 1995 году начал работать на телеканале «Россия» и стал специальным корреспондентом «Вестей». 11 сентября 2001 года, в день теракта в США, Брилев впервые выступил в качестве ведущего в прямом эфире.

Также вел телепрограммы «Вести», «Вести недели», «Вести в субботу», «Форт Боярд», «Пятая студия» и работал во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Является лауреатом журналисткой премии «Лучшее перо России» и ТЭФИ.

Телеведущий находится под санкциями Великобритании, Украины, Австралии и Канады.

Что известно о личной жизни Брилева

Сергей Брилев познакомился со своей будущей женой Ириной Константиновой еще до поступления в МГИМО. В 1998 году они заключили брак и сыграли свадьбу в Лондоне, потому что журналист в то время там работал.

В августе 2006 году у них родилась дочь Александра.

Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press Сергей Брилев и Ирина Константинова

Уволился ли Брилев из руководства ВГТРК

В марте 2022 года в Сети появились слухи, что Сергей Брилев уволился из руководства ВГТРК. В своих социальных сетях он сообщил, что переключился на ту работу, где он обладает «редкими собственными знаниями и навыками».

«В этом году все наконец-то сошлось. В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск „Вестей в субботу“ (что подвело черту и под периодом, когда мне было зачем носить титул замдиректора канала). После этого я наконец-то переключился на работу исключительно над тем, где я обладаю, кажется, по-настоящему редкими собственными знаниями и навыками», — сообщал он.

При этом журналист заявил, что не уволился с ВГТРК, пояснив, что активно работает над новыми репортажами для канала, находясь в зарубежной командировке.

Также телеведущий пояснил, что в марте 2022 года он готовил серию репортажей о реакции разных стран на начало СВО.

«Я уже не первую неделю нахожусь в командировке, по ходу которой делаю серию специальных репортажей о реакции на украинский кризис стран, со своим видением происходящего. Одновременно снимается сразу два документальных фильма», — сообщал Брилев ТАСС.

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press Сергей Брилев

Чем занимается сейчас

Сергей Брилев ведет авторский Telegram-канал, где публикует вырезки из своих репортажей.

Вчера, 4 апреля, он показал фрагмент видеозаписи нового фильма, где рассказывается о судьбе разведчика-нелегала Михаила Васенкова (Хуана Ласаро).

«По следам разведчика-нелегала Михаила Васенкова (Хуана Ласаро) мы в Латинской Америке прошли на стыке Боливии и Перу, на Кубе и в Уругвае. Но ещё из анонса правильно следует, что в Москве нам дали полистать его личное дело... кремлевского курсанта. Премьера нашего нового фильма — уже эти выходные», — написал он.

3 апреля Брилев опубликовал пост и написал, что находится на Кубе, где продолжаются съемки о Васенкове.

«Заезд на Кубу позволил добавить последние штрихи к нашему очередному фильму о Латинской Америке и советской разведке. Итак, записано и вставлено в сценарий интервью с Херардо Эрнандесом. Это, конечно, не советский, а кубинский разведчик-нелегал, который выдавал себя за пуэрториканца (понятно где). Но интервью с ним — важное добавление к нашему новому фильму о Михаиле Васенкове (он же Хуан Ласаро), Герое Советского Союза, который выдавал себя за уругвайца немецкого происхождения, натурализованного в Перу, а подготовку проходил как раз на Кубе», — рассказал журналист, пояснив, что премьера картины состоится в ближайшие выходные на «России-24».

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