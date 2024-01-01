Отъезд из РФ, уход с ВГТРК, операция: куда пропал телеведущий Сергей Брилев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Брилев

Телеведущий программы «Вести в субботу» на «России 1» Сергей Брилев перестал появляться на ТВ после начала спецоперации. Чем он сейчас занимается, что известно о его местонахождении?

Чем известен Сергей Брилев

Брилев, согласно открытым источникам, родился в столице Кубы, однако в паспорте в графе «место рождения» указана Москва. В столице он окончил факультет международной журналистики МГИМО. Позднее также прошел обучение в Институте иностранных языков Монтевидео.

Карьеру на телевидении Сергей Брилев начал выстраивать в 1995 году, когда был приглашен на должность спецкора канала «Россия». Через год он получил премию «ТЭФИ» за актуальные репортажи из Чечни, Буденновска и других горячих точек страны.

В 1996 году Брилев возглавил бюро телеканала в Лондоне и пробыл на этом посту пять лет. Вернувшись в Москву в 2001 году, стал ведущим программы «Вести». Позднее он вел передачи «Пятая студия», «Форт Боярд», «Федерация». До марта 2022 года он также находился в должности замдиректора «России 1».

Телеведущий находится под санкциями Великобритании, Украины, Австралии и Канады.

Почему Брилев уволился из руководства ВГТРК

Сергей Брилев 22 марта 2022 года сообщил в соцсетях, что уволился с руководящей должности на ВГТРК, заявив, что больше не видит смысла носить титул замдиректора канала.

Журналист отметил, что ему «надоело вычитывать пусть и дивные, но чужие тексты». Он осознал, что хочет «вдумчиво и обстоятельно выписывать и монтировать» «свои собственные» произведения.

«В этом году все наконец-то сошлось. В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск „Вестей в субботу“ (что подвело черту и под периодом, когда мне было, зачем носить титул зам. директора канала). После этого я наконец-то переключился на работу исключительно над тем, где я обладаю, кажется, по-настоящему редкими собственными знаниями и навыками», — написал Брилев.

После последнего выпуска «Вестей» журналист организовал себе командировку в Бразилию, Парагвай, Боливию, Аргентину, Уругвай и Эквадор. По его словам, он хотел «показать на экране» «особый взгляд» этих стран «на происходящее» в мире.

Чем сейчас занимается Сергей Брилев

Сергей Брилев является президентом ассоциации международной премии в области энергетики «Глобальная энергия». После ухода с телевидения он выпустил несколько документальных фильмов, в том числе «Мировой водораздел» о роли ГЭС в энергоснабжении России и мира. Также он лично участвовал в награждении лауреатов премии.

В мае прошлого года Брилев перенес операцию.

«Я вернулся в Москву в последних числах апреля. Потом я работал с больничной койки. <...> 4 мая меня разрезали, операция шла два часа, врачи результатом были довольны, но потом пошли неожиданно очень длинные недели реабилитации. До середины мая держалась температура +38. А недавно, вроде бы и вынырнув из всего этого, я подхватил инфекцию», — объяснил журналист.

Позднее, по данным Telegram-канала «НеМалахов», Сергей Брилев переехал жить в Аргентину. Телеведущий ведет личный блог в социальных сетях, где освещает все новости этой страны.

Как оказалось, он продолжает сотрудничать с каналом . Журналист появился в эфире «России 1» с репортажем с места событий для программы «Вести недели» Дмитрия Киселева.

Сергей Брилев бывает в разных странах мира. Один из последних его роликов для «Глобальной энергии» был записан в прошлом месяце в Дубае. В нем ведущий сообщил о старте приема заявок на премию.

«Все мы знаем, что в мире сейчас хватает споров, но как нам хочется верить, и мы это знаем, нам, „Глобальной энергии“, удается держать научный диалог выше всякой политики», — отметил Брилев.

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