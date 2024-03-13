Путин в интервью Киселеву вспомнил про ЧВК «Вагнер» Путин: Минобороны России оказывало поддержку ЧВК «Вагнер»

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Минобороны России оказывало поддержку ЧВК «Вагнер», но лишь как группе из России и не более того, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. Он отметил, что Москва «не лезла» в Африку и не пыталась выдавить оттуда Францию. Более того, африканские лидеры сами хотели работать с Москвой, пояснил он.

Эта небезызвестная группа «Вагнер». Она сначала осуществляла ряд экономических проектов в Сирии, потом перебралась в другие страны Африки. Минобороны оказывало им поддержку, но только исходя из того, что это российская группа, не более того, — заявил глава государства.

Ранее пресс-служба российского посольства в Вашингтоне сообщила, что Госдепартамент США посредством голословных утверждений в адрес России пытается скрыть правду о собственных «грязных схемах» в Африке. В подтверждение своих слов дипломаты обратили внимание на публикацию дипведомства США относительно распространения российскими спецслужбами данных о деятельности Вашингтона и стран Европы в Африке.

В марте руководитель центра боевой подготовки (CENTAC) в Майи-ле-Кан на востоке Франции полковник Аксель Дени заявил о проходящей приближенной к реальности подготовке французских войск к высокоинтенсивному военному конфликту. Он подчеркнул, что страна приспосабливается к постоянной бдительности.