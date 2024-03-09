Во Франции начали подготовку к высокоинтенсивному конфликту CENTAC: французские войска готовятся к высокоинтенсивному военному конфликту

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Руководитель центра боевой подготовки (CENTAC) в Майи-ле-Кан на востоке Франции полковник Аксель Дени сообщил о проходящей приближенной к реальности подготовке французских войск к высокоинтенсивному военному конфликту, сообщает издание Politico. Он подчеркнул, что страна приспосабливается к постоянной бдительности.

Мир раскрыл свою истинную природу: нестабильный, опасный, и не каждый здесь друг. Мы готовимся к культуре бдительности, готовности в кратчайшие сроки <...> CENTAC — единственное место (во Франции), где можно увидеть, что такое война, — рассказал Дени.

Ранее глава Французской коммунистической партии Фабьен Руссель заявил, что Франция может ввести войска на Украину, если фронт будет отодвигаться в сторону Одессы или Киева. По его словам, президент республики Эммануэль Макрон упомянул об этом на встрече с лидерами партий — продвижение России может «привести к вмешательству». Макрон тогда также выразил мнение, что у Франции не может быть никаких лимитов в вопросе помощи Украине.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал свергнуть Макрона. Призыв политика последовал за высказыванием французского лидера о том, что он не видит никаких пределов в поддержке Украины. Филиппо констатировал, что Макрон превратился в «безумную марионетку» НАТО.