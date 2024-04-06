Магнитные бури сегодня, 6 апреля: что завтра, тошнота, боли, недомогание

Сегодня, 6 апреля, сила геоударов на Земле достигнет уровня Kp 3, что говорит о слабой магнитной буре, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных ударов завтра?

Что известно о магнитных бурях 6 и 7 апреля

По информации ученых, сегодня на протяжении всего дня геомагнитная обстановка будет стабильной и сильных магнитных бурь не ожидается.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 5%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — говорится в прогнозе специалистов ИКИ РАН.

Эксперты из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщают, что сегодня, 6 апреля, магнитное поле Земли будет находиться в устойчивом состоянии.

«Вспышечная солнечная активность 5 апреля будет низкой, возможны вспышки класса М. Геомагнитное поле 6 апреля спокойное, но с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток», — поясняют ученые ФГБУ «ИПГ».

Завтра, 7 апреля, по данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируется.

Как россияне переносят магнитные бури

Сервис «Работа.ру» провел опрос среди граждан России и выяснил, что 20% опрошенных чувствуют влияние магнитных бурь.

«Еще 11% респондентов реагируют на смену сезонов. Каждый десятый (10%) признался, что является метеочувствительным человеком. 6% участников исследования испытывают недомогание в облачную погоду. 7% респондентов отметили вариант „Другое“, в том числе некоторые плохо реагируют на холодную солнечную погоду с высоким атмосферным давлением или на осадки», — сообщает «Газета.Ru».

Из-за погодных явлений 38% респондентов чувствуют головную боль, 34% — слабость. 10% респондентов пожаловались на ломоту в теле и на изменение сердечного ритма. В 4% случаев у участников опроса появляется одышка.

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Как обезопаситься в период магнитных бурь

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко объяснила, что здоровый сон, контрастный душ и отказ от алкоголя помогут легче перенести геомагнитные возмущения. Она рекомендует временно воздержаться от физических и умственных нагрузок и посоветовала больше времени проводить на свежем воздухе.

«Постарайтесь высыпаться, ведь хороший продолжительный сон, не менее семи — девяти часов, позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — отметила медик.

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