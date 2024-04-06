СК возбудил уголовное дело по факту прорыва дамбы в Орске

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По факту прорыва дамбы в Орске возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности, сообщили в СК. До этого прокуратура Оренбургской области направила в Следственный комитет материалы проверки, добавили в ведомстве. Ее ход и результаты контролирует прокурор региона Руслан Медведев.

Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев направил в следственные органы постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ), а также по ст. 293 УК РФ (халатность), — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дамба была введена в эксплуатацию в 2010 году. За время использования выявлялись нарушения ее содержания, а в марте 2024 года было направлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время следователями регионального Следственного управления производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — добавили в региональном Следкоме.

Ранее власти региона сообщили, что дамба в Орске разрушена только в том месте, на которое приходится наибольшая нагрузка от потока воды. Разрушения составляют не более 10 метров, при протяженности объекта в несколько километров.