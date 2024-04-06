Появились подробности о масштабах разрушения дамбы в Орске Дамба в Орске разрушена в месте наибольшей нагрузки

Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

Дамба в Орске Оренбургской области разрушена только в том месте, на которое приходится наибольшая нагрузка от потока воды, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе губернатора и правительства региона. Разрушения составляют не более 10 метров.

Дамба длиной несколько километров. Нагрузку она испытывает там, где много воды. Утром в субботу здесь было разрушено в пределах 10 метров, — говорится в сообщении.

Собеседник добавил, что сооружение было построено в 2014 году. До этого, по его словам, в данной части города постоянно «все плыло в ходе паводка».

Ранее в администрации Орска заявили, что после прорыва дамбы в Старом городе в районе улицы Оренбургской в Орске в зону подтопления попадают 4258 домов и 10 897 человек. На местах работают представители властей и группа спасателей с плавсредствами. Они вывозят жителей в пункты временного размещения, где организованы питание и спальные места, им помогают сотрудники полиции.

Также сообщалось, что региональные власти на фоне введения режима ЧС областного характера установили выплату единовременного пособия для пострадавших от паводка в размере 10 тысяч рублей на человека. Власти приступили к формированию списков людей, имеющих право на материальную помощь.