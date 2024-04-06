Пострадавшие от паводка в Оренбургской области получат по 10 тысяч рублей

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Власти Оренбургской области на фоне введения режима ЧС регионального характера установили выплату единовременного пособия для пострадавших от паводка в размере 10 тысяч рублей на человека, сообщается в Telegram-канале администрации Орска. Уже началось формирование списков людей, имеющих право на материальную помощь.

Важно, чтобы люди получили всю помощь, которая предусмотрена законодательством. Главам территорий необходимо составить корректные списки всех, кто пострадал от паводка, Минсоцу — произвести выплаты, — потребовал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Известно, что частично утратившие имущество первой необходимости граждане смогут получить по 25 тысяч рублей, а за полностью утраченное — 50 тысяч.

В случае тяжкого или средней тяжести вреда здоровью из-за ЧС гражданин имеет право рассчитывать на единовременное пособие в размере 400 тысяч рублей, в случае легкого вреда — 200 тысяч рублей на человека. Заявление на оказание помощи можно подать через МФЦ или портал «Госуслуги». Сейчас в пунктах временного размещения Орска находятся 235 человек, в том числе 73 ребенка.

В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города в Орске, сообщала местная администрация. Власти проинформировали, что жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации, на пересечении улиц Карла Маркса и 1-го Мая их ждут автобусы.

После прорыва дамбы в Старом городе в районе улицы Оренбургской в Орске в зону подтопления попадают 4258 домов и 10 897 человек, заявляли в администрации города. На местах работают представители властей и группа спасателей с плавсредствами. Они вывозят жителей в пункты временного размещения, где организованы питание и спальные места, им помогают сотрудники полиции.