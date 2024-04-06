В Орске объявили о скором затоплении Старого города

Фото: Администрация Оренбургской области

В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города в Орске Оренбургской области, сообщила местная администрация в Telegram-канале. Власти проинформировали, что жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации, на пересечении улиц Карла Маркса и 1-го Мая их ждут автобусы.

Приостановлено электроснабжение районов, ограниченных семью улицами. Подача электроэнергии в районы, не попавшие под затопление, будет продолжаться. Власти подчеркнули, что по всей зоне ЧС рассредоточены гидропосты, которые ведут постоянный мониторинг ситуации.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил, что в Орске сегодня сосредоточены все необходимые силы, чтобы оказать помощь людям и справиться с последствиями паводка.

Работы по восстановлению поврежденных участков дамбы ведутся в оперативном режиме — завезен необходимый материал, на месте работают бригады и техника. Дамба впервые была под такой нагрузкой, — добавил глава региона.

В Орске власти уже подготовили пункты временного размещения на 6,5 тысячи мест, заявил на очередном заседании комиссии по ЧС губернатор региона. По его данным, за помощью уже обратились 147 человек, из них 52 ребенка.

После прорыва дамбы в Старом городе в районе улицы Оренбургской в Орске в зону подтопления попадают 4258 домов и 10 897 человек, сообщали в администрации города. На местах работают представители властей и группа спасателей с плавсредствами. Они вывозят жителей в пункты временного размещения, где организовано питание и спальные места, им помогают сотрудники полиции.