Названо число людей, попадающих в зону подтопления в Орске В Орске в зону подтопления попадают 10 897 человек

Фото: Администрация Орска

После прорыва дамбы в Старом городе в районе улицы Оренбургской в Орске в зону подтопления попадают 4258 домов и 10 897 человек, сообщили в администрации города. На местах работают представители властей и группа из 50 спасателей с плавсредствами. Они вывозят жителей в пункты временного размещения, где уже организовано питание и спальные места, им помогают свыше 200 сотрудников полиции.

По информации Орскмежрайгаза, в связи с подтоплением пяти поселков ограничена подача газа в жилые дома.

В Орске Оренбургской области спасатели и муниципальные службы начали работы по укреплению дамбы, которая находится в черте города, прикрывая его от паводков и талых вод. В МЧС заявили, что прорыв устраняют с помощью 33 большегрузов и фронтальных погрузчиков, которые в непрерывном режиме завозят на место прорыва землю для засыпки.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин обратился к жителям пригородных поселков, оказавшихся в зонах возможного подтопления. Он подчеркнул, что ситуация критическая. По его данным, за сутки уровень воды в реке Урал поднялся на 91 см и достиг 778 см. Уже подтоплено более 300 домовладений и 750 участков, добавил мэр.

Сотрудники МЧС России устраняют последствия паводков в 36 регионах страны, информировали в пресс-службе ведомства. Как уточнили в министерстве, всего привлечено более 3000 специалистов, которые оказывают помощь жителям, организуют лодочные переправы, доставляют продукты и предметы первой необходимости. В общей сложности были подтоплены 1970 домов.