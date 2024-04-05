В Орске начались работы по укреплению дамбы

Фото: Главное управление МЧС России по Оренбургской области

В Орске Оренбургской области спасатели и муниципальные службы начали работы по укреплению дамбы, которая находится в черте города, прикрывая его от паводков и талых вод. В МЧС сообщили, что прорыв устраняют с помощью 33 большегрузов и фронтальных погрузчиков, которые в непрерывном режиме завозят на место прорыва землю для засыпки.

В Орске из-за прорыва дамбы усилена группировка спасателей МЧС России. В экстренной службе посоветовали жителям города пройти в пункты временного размещения.

В превентивных целях проводится подворовой обход, эвакуация жителей из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения. Место сбора для эвакуации жителей — улица Крайняя, — сказано в обращении, опубликованном на сайте регионального МЧС.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин обратился к жителям пригородных поселков, оказавшихся в зонах возможного подтопления. Он подчеркнул, что ситуация критическая. По его данным, за сутки уровень воды в реке Урал поднялся на 91 см и достиг 778 см. Уже подтоплено более 300 домовладений и 750 участков, добавил мэр.

Сотрудники МЧС России устраняют последствия паводков в 36 регионах страны, заявляли в пресс-службе ведомства. Как уточнили в министерстве, всего привлечено более 3000 специалистов, которые оказывают помощь жителям, организуют лодочные переправы, доставляют продукты и предметы первой необходимости. В общей сложности были подтоплены 1970 домов.