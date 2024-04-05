Мэр Оренбурга призвал жителей эвакуироваться из-за угрозы подтопления

Фото: Главное управление МЧС России по Оренбургской области

Мэр Оренбурга Сергей Салмин в своем Telegram-канале обратился к жителям пригородных поселков, оказавшихся в зонах возможного подтопления. Он подчеркнул, что ситуация критическая. По его данным, за сутки уровень воды в реке Урал поднялся на 91 см и достиг 778 см. Уже подтоплено более 300 домовладений и 750 участков, добавил мэр.

Это уже выше неблагоприятного значения, и вода продолжает прибывать. Электро- и газоснабжение ваших районов будет отключено! Я призываю вас: уезжайте к родным или знакомым или в пункты временного размещения, — подчеркнул Салмин.

Он посоветовал взять с собой документы, деньги, ценности, необходимые лекарства и вещи первой необходимости. Салмин напомнил, что следует закрыть двери и окна, а также не оставлять домашних животных привязанными. Мэр Оренбурга посоветовал населению не дожидаться, пока ситуация станет угрожающей, и эвакуироваться как можно быстрее.

Ранее в Сети появились кадры из Орска Оренбургской области, где прорывало дамбу на реке Урал. На опубликованном видео можно заметить, как бурлящий поток воды заполняет овраги и сносит все на своем пути. Власти города объявили эвакуацию, включены сигналы оповещения. Информация о пострадавших и разрушениях построек пока что не поступала.