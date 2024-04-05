Опубликованы кадры прорыва дамбы под Оренбургом

Фото: МЧС России/ТАСС

В Сети появились кадры из Орска в Оренбургской области, где прорывало дамбу на реке Урал. На опубликованном видео можно заметить, как бурлящий поток воды заполняет овраги и сносит все на своем пути. Несколькими часами ранее власти города объявили эвакуацию.

По данным Telegram-канала Mash, вывозят жителей Старого города, поселка Никель, площади Гагарина, улиц Строителей и Докучаева. Для эвакуации граждан подготовлены автобусы, некоторые уезжают самостоятельно.

В городе включены сигналы оповещения. Информация о пострадавших и разрушениях построек пока что не поступала.

Минимум 20 населенных пунктов могут полностью уйти под воду в Оренбургской области из-за прорыва дамбы. Гидротехническое сооружение в городе Орске дало трещины в нескольких местах после стремительных паводков.

В город направились два спасательных самолета Ил-76 с десятками специалистов МЧС и техникой для ликвидации последствий. Помощь региону также оказывает Пермский край, который направил 40 человек и семь спецмашин. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.