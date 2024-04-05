Угроза прорыва дамбы возникла в российском регионе Минимум 20 сел могут уйти по воду из-за угрозы прорыва дамбы под Оренбургом

Фото: МЧС России/ТАСС

Минимум 20 населенных пунктов могут полностью уйти под воду в Оренбургской области из-за угрозы прорыва дамбы, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, гидротехническое сооружение в городе Орске дало трещины в нескольких местах после стремительных паводков.

Канал уточнил, что в город направились два спасательных самолета Ил-76 с десятками специалистов МЧС и техникой для ликвидации последствий. Помощь региону также оказывает Пермский край, который направил 40 человек и семь спецмашин. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Администрация Орска тем временем призвала жителей нескольких районов города собрать документы и эвакуироваться в пункты временного размещения. Для граждан подготовили автобусы.

Ранее сообщалось, что рязанский лесопарк почти полностью утонул из-за половодья. Вода практически подошла ко входу на территорию городского парка, затопив лавочки. Готовиться к половодью в лесопарке начали с этой недели и уже успели убрать некоторые элементы благоустройства и часть конструкций. Накануне в лесопарке из-за половодья закрыли Центр уличного спорта «Под мостом» и отменили мастер-классы.