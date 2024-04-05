Рязанский лесопарк почти полностью ушел под воду

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Рязанский лесопарк почти полностью утонул из-за половодья, пишет «МК в Рязани». Вода практически подошла ко входу на территорию городского парка, затопив лавочки. Готовиться к половодью в лесопарке начали с этой недели и уже успели убрать некоторые элементы благоустройства и часть конструкций.

Накануне в лесопарке из-за половодья закрыли Центр уличного спорта «Под мостом» и отменили мастер-классы.

Ранее аномальные паводки в Приволжском округе попали на видео. Самарская, Оренбургская и Саратовская области стали одними из самых многоводных за всю историю наблюдений. По данным Telegram-канала Mash, вода смывает улицы, дороги, а также мосты, вынуждая некоторых россиян передвигаться на лодках.

До этого синоптики рассказали, кому в России ждать больших потопов. По их словам, в европейской части страны уровни половодья будут выше среднемноголетних значений. Такая ситуация, например, сложится практически на всей Волге, реках Ока, Сура, Урал. Сильное половодье также ожидается в Свердловской, Челябинской областях, в Татарстане и Башкирии.

Что касается азиатской части, там максимальные уровни половодья будут преимущественно близкими к норме или несколько выше ее на реках юга Западной Сибири, Бурятии и Забайкалья, некоторых районов Якутии, Приморского и Камчатского краев, на юге Сахалинской области.