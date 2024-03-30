Аномальные паводки в Приволжском округе попали на видео

Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

Масштабные паводки зафиксированы в регионах Приволжского федерального округа, в том числе в Самарской, Оренбургской и Саратовской областях, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, в этом году они стали одними из самых многоводных за всю историю наблюдений. Вода смывает улицы, дороги, а также мосты, вынуждая некоторых россиян передвигаться на лодках.

На кадрах, опубликованных каналом, видно, как из-за паводков смыло с дороги автомобиль одного из жителей Оренбургской области. Синоптики отмечают, что в данном регионе прогноз на половодье составляет 950 миллиметров при норме в 680 миллиметров. В регионе уже подтопило около 80 жилых домов. В Самарской области также наблюдается аномальное количество осадков — 239 миллиметров. Однако больше всего может пострадать Саратовская область, где наблюдалась снежная зима. Из-за подъема уровня воды россияне передвигаются на лодках или водных мотоциклах. При этом на опубликованных кадрах видно, как мужчина передвигается на сапборде.

В МЧС России ранее заявили, что подтопления начались в 18 регионах страны. По данным службы, больше всего подтопленных участков зафиксировано в Луганской Народной Республике. Речь идет о подтоплении 790 дачных участков.